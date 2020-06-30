МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Авиакомпания Nordwind отложила перезапуск ряда рейсов, в частности, из регионов РФ в Москву, сообщается на сайте компании.

"Авиакомпания отложила до третьей декады июля перезапуск программы полетов в Москву из Перми, Уфы, Челябинска, Казани, Нижнекамска и Барнаула, были проведены точечные корректировки расписания рейсов по маршруту Москва- Санкт-Петербург и ряду других маршрутов; отложила, в связи с действующими ограничительными мерами, начало выполнения полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск", — говорится в сообщении.

Актуальный статус полетов представлен на сайте компании. Добавляется, что изменения не оказали существенного влияния на расписание прямых регулярных рейсов из Москвы и регионов РФ в города-курорты Черноморского побережья.

Пассажирам, забронировавшим билеты на рейсы с измененным расписанием, компания предлагает возврат денег. Кроме того, возможно изменение даты вылета по желанию пассажира.

"Авиакомпания приносит извинения пассажирам, затронутым изменением расписания, и приложит все усилия для максимально комфортного выхода из сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.