МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Движение трамваев на пересечении Варшавского шоссе и Нагатинской улицы в Москве задерживается из-за повреждения контактной сети, сообщает в Twitter Мосгортранс.

"На пересечении Варшавского шоссе и Нагатинской улицы из-за повреждения контактной сети задерживается движение трамваев № 3, 16, 47, 49", — говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты временно изменены, вместо трамваев ходят автобусы.