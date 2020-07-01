БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июл /ПРАЙМ/. Вывозной рейс из Эквадора, запланированный на 1 июля, вернет на родину также россиян из Боливии и Перу, сообщили РИА Новости в посольстве России в Эквадоре.

"На борт планируют попасть порядка 80 россиян (застрявших в Эквадоре – ред.) и три гражданина Белоруссии", — отметил представитель дипмиссии, добавив, что еще несколько человек прибудут из Боливии и Перу.

Как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Боливии Яков Федоров, из этой латиноамериканской страны через Эквадор на родину вернутся две россиянки, в Боливии они находились по работе. Женщины уже улетели в Кито.

Предполагается, что рейс 1 июля сначала заберет соотечественников из Венесуэлы, затем отправится в Эквадор, оттуда в Коста-Рику и затем в Россию.