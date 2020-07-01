МЕХИКО, 1 июл /ПРАЙМ/. Крупнейшая авиакомпания Мексики Aeromexico начала процедуру добровольной финансовой реструктуризации в США, заявляя, что изменения не скажутся на полетах, бронировании и бонусных программах.

"Мы инициировали добровольную процедуру финансовой реструктуризации в соответствии с процессом Главы 11 (Кодекса США о банкротстве — ред.) в Соединенных Штатах Америки… Процесс позволяет компаниям осуществлять финансовую и операционную реструктуризацию в условиях, контролируемых судом, и при этом продолжать свою деятельность", — говорится в заявлении на сайте компании.

Согласно тексту документа, реструктуризация не остановит работу авиакомпании. Aeromexico продолжает летать с усиленными мерами санитарной безопасности, билеты, ваучеры и программы лояльности остаются действительными.

Генеральный директор Aeromexico Group Андрес Конеса подчеркнул беспрецедентное влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на мировую индустрию путешествий и туризма и необходимость быстрой адаптации к новым условиям, уверяя, что процесс реструктуризации поможет компании "стать сильнее и устойчивее".

Компания сообщала, что намерена в июле увеличить вчетверо объем международных перевозок и вдвое — внутренних по сравнению с провальным июнем.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, авиалинии в Мексике потеряют около 8 миллиардов долларов в результате пандемии.