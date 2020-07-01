МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. РЖД на фоне постепенного снятия ограничений в регионах России, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом, уже возобновили курсирование около 70 внутрироссийских пассажирских поездов дальнего следования, посчитало РИА Новости на сайте компании.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России из-за снижения перевозок пассажиров в связи с коронавирусом, сохранив при этом транспортную доступность регионов. Как следовало из данных в специальном разделе о графике, всего РЖД отменяли более 100 поездов дальнего следования в РФ.

Российские регионы начали постепенно снимать введенные ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничения. Как следует из данных в специальном разделе на сайте РЖД, холдинг по состоянию на 1 июля восстановил по факту курсирование уже около 70 поездов дальнего следования.

РЖД в конце июня сообщали, что спрос на поездки в поездах дальнего следования в июне вырос вдвое по сравнению с маем, и холдинг восстановит в расписании более 70 составов. Так, если в конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки, то в июне — 200 тысяч в сутки.

Компания поясняла, что это связано с постепенным снятием ограничений, введенных регионами РФ на фоне ситуации с коронавирусом, и стартом российского туристического сезона. РЖД приводили тогда статистику, что большинство билетов (37%) были куплены на поезда в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Порядка 32% билетов пассажиры оформили на поезда в сообщении с Москвой, еще 31% — на поезда, курсирующие в сообщении с регионами.

РЖД сообщали, что компания проводят дезинфекцию вагонов активными в отношении вирусов средствами и разрешенными к применению Роспотребнадзором. Периодичность уборки вагонов в пути увеличена с двух до четырех раз в сутки. При этом раствором дезинфицирующего средства обязательно протираются все ручки и поручни в вагоне. Обеззараживание воздуха в новых вагонах происходит ультрафиолетовыми лампами.