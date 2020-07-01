МИНСК, 1 июл /ПРАЙМ/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила на фоне пандемии коронавируса приостановку выполнения ряда рейсов, сообщается в среду на сайте перевозчика.

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов…", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в перечень вошли Варшава (по 14 июля), Ташкент (по 31 июля), Вена (по 15 июля), Вильнюс (по 15 июля), Рига (по 15 июля), Таллинн (по 15 июля). Кроме того, приостановлены полеты во все населенные пункты Казахстана, России и Грузии по 31 июля.

"Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года", — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что на сегодняшний день авиаперевозки осуществляются по 24 маршрутам, среди них ряд столиц стран ЕС, города Украины, Армении, Турции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались. В условиях пандемии коронавируса ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.