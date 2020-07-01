ВАШИНГТОН, 1 июл /ПРАЙМ/. Американская компания Tesla вышла на первое место в мире по рыночной капитализации среди автопроизводителей, обойдя японскую корпорацию Toyota, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, акции Tesla, которые с начала года выросли более чем вдвое, поднялись в ходе торгов в среду на целых 3,5%, что дало ей рыночную капитализацию в размере 207,2 миллиарда долларов, превысив 201,9 миллиарда у Toyota.

На третьем месте остается немецкий концерн Volkswagen с капитализацией в размере 78,92 миллиарда долларов.

Агентство напоминает, что в первом квартале 2020 года Tesla произвела 103 тысячи электромобилей, что составило всего лишь 4% от общего объема продукции Toyota за тот же период (2,4 миллиона автомобилей).