ХЕЛЬСИНКИ, 1 июл /ПРАЙМ/. Компания Volvo из-за проблем с ремнями безопасности отзывает в Эстонии более 4,3 тысячи автомобилей, сообщил директор по маркетингу фирмы Volvax Baltic, импортирующей Volvo в страны Балтии, Тийт Лиллипуу.

Ранее сообщалось, что шведский автоконцерн Volvo отзывает 2,2 миллиона легковых автомобилей по всему миру из-за проблем с креплением ремня безопасности.

"Проблема касается стального троса в креплении ремней безопасности передних сидений, который может ослабнуть и снизить защитный эффект. Сервисному отзову в Эстонии подлежат 4318 Volvo. Однако, учитывая, что Volvo является одной из самых популярных марок импортных легковых автомобилей в Эстонии, можно предположить, что фактическое число значительно выше, поскольку значительная часть представленных более старых автомобилей никогда не посещала авторизованный сервис Volvo", — сказал Лиллипуу изданию Postimees.

По его словам, сервисный отзыв касается автомобилей 2007-2020 модельного года. В настоящее время известно, что Volvo поставит необходимые детали, чтобы заменить любые неисправные крепления ремней безопасности за счет компании в своих дилерских центрах, начиная с ноября, в то же время владельцы Volvo могут продолжать использовать свои транспортные средства. Отзыв касается моделей Volvo S60, V60, XC60, V70, XC70 и S80.