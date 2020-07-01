БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июл /ПРАЙМ/. Посольство России в Перу продолжает помогать россиянам вернуться на родину на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Данис Султанов.

"В настоящее время посольству удается оказывать действенную помощь в возвращении сограждан, оказавшихся в Перу в период ЧС по коронавирусу и не воспользовавшихся вывозным рейсом из Лимы 2 апреля. Только за последнюю неделю усилиями посольства удалось обеспечить возвращение рейсами западных авиакомпаний для 13 россиян (9 туристов улетели 25 июня и ещё четверо — 27 июня)", — отметил он.

"Ожидаем гарантировать посадку ещё 12 человек очередным рейсом 2 июля", — добавил представитель посольства.

Второго апреля из Лимы российским вывозным рейсом были доставлены на родину 232 человека.