КИЕВ, 1 июл /ПРАЙМ/. Франция пригласила украинских экспертов для участия в расшифровке черных ящиков сбитого 8 января близ Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины", сообщил в среду замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке черных ящиков РS752, которые (согласно предварительным обещаниям Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля", — написал он в Facebook.

По его словам, задача Украины — "обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752".

"Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших!" — написал Енин.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.