МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. РЖД сделали ежедневным поезд "Россия" из Владивостока в Москву с плацкартными и купейными вагонами с душем и розетками, следует из сообщения компании.

Скорый поезд № 1/2 "Россия", один из самых известных поездов дальнего следования в мире, проходящий по Транссибирской магистрали почти через всю страну, отмечали РЖД. Теперь вместо трех раз в неделю он будет ходить ежедневно и заменит в расписании поезд № 99/100 Москва – Владивосток. В маршруте следования добавляется более 70 новых остановок. Это, поясняла компания, сделает "Россию" доступнее для жителей многих отдаленных городов.

Так, для рейсов из Владивостока изменения вступают в силу со 2 июля, из Москвы – с 9 июля.

Все составы поезда "Россия" сформированы из плацкартных и купейных вагонов нового поколения, выполненных в виде двухвагонных сцепов и построенных в 2019-2020 годах. Новый подвижной состав оборудован системами климат-контроля, вендинговыми автоматами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в каждом вагоне установлена душевая кабина.

Одной из важных технических характеристик вагонов компания называет системы очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют.