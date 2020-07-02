ВЛАДИВОСТОК, 2 июл /ПРАЙМ/. Сербская компания начала реконструкцию взлётно-посадочной полосы аэропорта Певек на Чукотке – самого северного города РФ, сообщил в своем Instagram губернатор Роман Копин.

Ранее сообщалось, что начало реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Певек откладывается с 1 мая из-за коронавируса.

"Первого июля началась реконструкция ВПП аэропорта Певек. Подрядчик — сербская компания "Планум" — приступил к завозу материалов, доставляет работников. С сегодняшнего дня летать в Певек будут "Чукотавиа" и "Якутия". Расписание остаётся прежним", — говорится в сообщении.

Отмечается, что реконструкцию планируется завершить за два сезона.