МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг эмитента Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД) на уровне "Baa2", ухудшив прогноз по нему до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

"Сегодняшнее подтверждение рейтинга ФПК и негативный прогноз по нему следует за подтверждением рейтинга эмитента материнской компании ФПК, ОАО "РЖД", на уровне "Baa2" с негативным прогнозом", — говорится в сообщении.

Moody's отмечает, что рейтинговое действие также уравновешивает влияние масштабов и серьезности влияния вспышки коронавируса на спрос и показатели ФПК с неопределенностью в отношении развития пандемии.

При этом, по мнению агентства, компания сохранила ориентацию на консервативную финансовую политику. "Ее сильное финансовое положение и ликвидность до вспышки, наряду с сильной поддержкой со стороны РЖД и правительства России, должно помочь сохранить кредитный профиль в соответствии с текущим рейтингом", — добавляет Moody's.

Негативный прогноз отражает более сильное, чем ожидалось, неблагоприятное воздействия кризиса коронавируса на отрасль железнодорожных пассажирских перевозок.

Федеральная пассажирская компания была создана как "дочка" РЖД в рамках реформы на железнодорожном транспорте для организации и управления пассажирскими перевозками дальнего следования. Компания начала хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК занимается перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа в поездах дальнего следования по территории РФ и в международном сообщении. РЖД принадлежит 100% ФПК.