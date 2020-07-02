МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Росавиация разослала аэропортам телеграмму, в которой сообщает о продлении запрета на въезд в Россию граждан других стран, пишет РБК со ссылкой на текст телеграммы Федерального агентства воздушного транспорта России.

"До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", — отмечается в телеграмме российского ведомства.

Также продляется запрет на выезд российских граждан за границу.

Аналогичные телеграммы направлялись Росавиацией в воздушные гавани каждый месяц с момента, когда правительство РФ приняло решение приостановить международные регулярные и чартерные рейсы из-за распространения нового коронавируса в мире.

Как сообщил представитель Росавиации, если решение об открытии международного авиасообщения будет принято досрочно, то авиакомпании и аэропорты России получат соответствующую телеграмму.

Напомним, что Российская Федерация полностью приостановила международное авиасообщение с 4 апреля. Исключение составляли вывозные рейсы, которыми граждан страны возвращают на родину.

До 8 июня россиянам не разрешалось покидать пределы России, позднее кабмин разрешил выезд за рубеж в ряде случаев. Это:

рабочие поездки

уход за больными родственниками,



лечение

обучение.



В конце мая текущего 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал граждан не планировать на ближайшее время поездки за границу, чтобы исключить риск повторного распространения инфекции на территории России. Глава Роспотребнадзора Попова заявиляла, что, вернувшись в РФ с зарубежных курортов, туристам будет необходимо пройти 14-дневный карантин за свой счет.