КИЕВ, 2 июл /ПРАЙМ/. Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция подписали меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве на переговорах с Ираном по сбитому близ Тегерана Boeing-737, сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Сегодня страны Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция, подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Исламской Республикой Иран", — говорится в сообщении на сайте министерства.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном.

"Это важно, потому что теперь мы формализовали общий подход в межгосударственных переговорах по привлечению Ирана к ответственности за сбивание самолета. Государства будут выступать единым фронтом и помогать друг другу как группа стран, которые пострадали. Украина будет голосом этой группы. Документ определяет наше государство спикером, что означает, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном… Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал. Справедливость восторжествует, сколько бы времени это ни заняло", — приводит сайт МИД слова Кулебы.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.