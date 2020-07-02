АШХАБАД, 2 июл /ПРАЙМ/. Президенты Туркмении, Азербайджана и Афганистана провели трехсторонние онлайн-переговоры по развитию Лазуритового транспортного коридора, сообщает в четверг Туркменское телевидение.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров отметил актуальность развития транспортного сотрудничества в условиях пандемии коронавируса и выдвинул ряд предложений по активизации Лазуритового коридора, созданного соглашением между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией в ноябре 2017 года.

Президент Туркменистана предложил коллегам, основываясь на этом соглашении, создать единый логистический центр для формирования на территории стран-участниц коридора стабильного грузопотока. Для начала — создать трехстороннюю структуру, координирующую транспортное сообщение по маршруту "Афганистан — Туркменистан — Азербайджан". Глава Туркменистана также предложил коллегам использовать на этом маршруте Туркменбашинский международный морской порт в качестве перевалочного пункта.

Бердымухамедов отметил, что на КПП "Ымамназар" на туркмено-афганской границе построен новый комплекс для хранения бензина и дизельного топлива пропускной способностью 540 тысяч тонн в год. Также, по словам главы Туркменистана, благоприятные возможности для транзита товаров и продукции имеются на КПП "Серхетабат". "В этой связи мы поддерживаем предложение о создании в афганских населенных пунктах Акина и Тургунди, расположенных напротив вышеупомянутых туркменских КПП, станций для перевозки сухих грузов. Мы готовы к активному участию в этой работе", — сказал Бердымухамедов.

Глава Туркменистана предложил помимо всего прочего вести единую ценовую политику для перевозки грузов между тремя странами и обсудить вопросы предоставления друг другу различных льгот, таких как снижение тарифов на транзит и освобождение от уплаты за некоторые виды услуг при хранении грузов.