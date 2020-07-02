БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл /ПРАЙМ/. Около 60 россиян и трое граждан Белоруссии вылетели вывозным рейсом из Эквадора в РФ, сообщили РИА Новости в посольстве России в латиноамериканской стране.

"На борт поднялись 90 человек – порядка 60 россиян, трое граждан Белоруссии и граждане Коста-Рики", — сказал собеседник агентства.

Вывозной борт авиакомпании Azur Air уже забрал из Каракаса 16 россиян и одного гражданина Венесуэлы. Из Кито он проследует в Коста-Рику, а затем — в Москву.