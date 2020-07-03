МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что страна ведет обсуждение с другими государствами вопрос открытия границ.

Пока конкретных решений не принималось.

"Скорее это вопрос для нашего штаба в правительстве. Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, можно ли в настоящее время говорить об открытии границ России.

Напомним, что накануне, 2 июля, Росавиация продлила закрытие границ страны до 1 августа.

Ведомство разослало аэропортам телеграмму, в которой сообщает о продлении запрета на въезд в Россию граждан других стран.

"До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", — отмечается в телеграмме российского ведомства.

Также продляется запрет на выезд российских граждан за границу.