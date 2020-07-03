МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Рынок автомобильных грузоперевозок России продолжает восстанавливаться после спада из-за коронавируса: сокращение перевозок в июне в годовом выражении замедлилось до 10,6% после падения на 14,3% в мае этого года, передал РИА Новости слова гендиректора РТИТС (оператор системы "Платон") Антона Замкова представитель компании.

"По итогам июня статистика госсистемы "Платон" подтверждает тренд роста пробега большегрузов по федеральным трассам и восстановления экономической активности грузоперевозчиков, начавшийся в мае. В июне сокращение пробега составило —10,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом показатель июня выше почти на 4 п.п. относительно минувшего мая (-14,3%) и более чем на 9 п.п. итогов апреля (-19,8%)", — говорит Замков.

По его словам, быстрее других восстанавливаются перевозки сельскохозяйственной продукции, они выросли на 1% в мае и в июне по отношению к аналогичным периодам 2019 года, строительной отрасли — на 7% в мае и на 4% в июне, более чем на 10% вырос пробег у эксплуатирующих дорожных организаций и перевозчиков отходов.

"Достигли уровня 2019 года по итогам июня логисты (сборные грузы), грузоперевозчики из ритейла и добывающей промышленности. Прогнозные значения на июнь на основании анализа статистики госсистемы "Платон" полностью подтвердились, ожидаем дальнейшего постепенного роста показателей экономической активности автомобильных грузоперевозчиков", — также отметил Замков.