МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Правительство России одобрило документ, позволяющий ускорить строительство и реконструкцию участков Екатеринбургской кольцевой автодороги в 2020 году, сообщается на сайте кабмина.

"О внесении изменений в распределение нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" бюджетам субъектов РФ на 2020 год, утвержденное распоряжением правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 3136-р", — говорится в сообщении.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — указывается в данных о решении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит в 2020 году ускоренно провести мероприятия по строительству и реконструкции участков Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Также кабмин обсудил выделение Минпромторгу средств для субсидий Псковской области и Чувашии. Подчеркивается, что принятие проекта распоряжения позволит повысить качество транспортного обслуживания в данных регионах, а также надежность и безопасность предоставляемых транспортных услуг.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.