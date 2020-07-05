МОСКВА, 5 июл /ПРАЙМ/. Арендой городских велосипедов в Москве в июне воспользовались почти 1,3 миллиона раз, сообщается на сайте мэра столицы.

Аренда велосипедов в Москве после смягчения ограничений на фоне коронавируса стала доступна с 1 июня.

"Москвичи и гости столицы совершили почти 1,3 миллиона поездок на городских велосипедах в июне. Это почти на 280 тысяч поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего горожане пользуются пунктом проката №466, который расположен у главного входа ВДНХ. Сейчас в распоряжении москвичей около шести тысяч велосипедов, работает 570 станций. Также до конца года будет не менее 629 станций.