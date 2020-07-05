КИЕВ, 5 июл /ПРАЙМ/. Иран все еще не отправил во Францию бортовые самописцы сбитого 8 января Boeing "Международных авиалиний Украины", сообщил в воскресенье замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Черные ящики во Францию еще не направлены. На сегодняшний день у нас есть очередное обещание иранской стороны сделать это до 20 июля этого года. Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.