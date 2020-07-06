НЬЮ-ЙОРК, 6 июл /ПРАЙМ/. Очередной рейс "Аэрофлота" вылетел из Нью-Йорка и доставит россиян в Москву, сообщается на сайте аэропорта JFK.

Как сообщалось на сайте посольства РФ в Facebook, это уже 12-й вывозной рейс из с США в Россию.

Зарегистрироваться на рейс могли граждане России, проживающие в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Мурманской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Ульяновской, Калининградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовия.

Все пассажиры должны в письменном виде дать обязательство пройти 14-дневный карантин на дому либо в условиях обсерватора.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.