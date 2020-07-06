ВЛАДИВОСТОК, 6 июл /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Владивосток устранил санитарно-эпидемиологические недочеты, выявленные Ространснадзором при проверке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Ространснадзора Андрея Шнырева руководителю Росавиации Александру Нерадько сообщала, что с 1 по 24 июня Ространснадзор провёл 543 рейда в аэропортах РФ и самолетах российских авиакомпаний, выявив 518 нарушений рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер Минтранса при выходе из режима ограничений. По информации газеты, в частности, проверяющие установили, что в аэропорту Владивостока грузчики работали без масок и перчаток.

"В настоящее время выполняются методические указания Росавиации по поэтапному снятию ограничений. У нас устранены все недочеты — грузчики работают в масках и перчатках, усилен контроль за соблюдением мер безопасности сотрудниками аэропорта и сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность на территории авиагавани. В воздушной гавани соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в аэропорту Владивостока создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.