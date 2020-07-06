ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл /ПРАЙМ/, Ольга Ерачина. Восемь рейсов на прибытие задержано в аэропорту Екатеринбурга из-за сильного тумана, один отправлен на запасной аэродром в Тюмень, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе аэропорта "Кольцово".
"Из-за сильного тумана в Екатеринбурге задержано прибытие восьми рейсов. Один рейс — u6-226 — ушел на запасной аэродром в Тюмень", — сказали в пресс-службе.
Сейчас аэропорт "Кольцово" работает без ограничений на прилет и вылет, уточнили в аэропорту.
https://1prime.ru/transport/20200706/831727577.html