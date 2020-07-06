МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" из-за невысокой загрузки бортов на рейсах сохраняет шахматную рассадку. При этом, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, компания принципиально считает, что риск заражения на борту новым коронавирусом очень низкий. Путин: неясно, когда иностранные партнеры откроют свои аэропорты

"На борту, хочу сказать, что сейчас ввиду слабой загрузки, до 50 процентов, конечно, мы делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность. Но принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий", — добавил гендиректор "Аэрофлота".

Обязательных требований о шахматной рассадке пассажиров в самолетах российских авиакомпаний нет.

"Мы договорились с Роспотребнадзором… что на борту будут маски, будут перчатки… Но рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас", — добавил Савельев.