МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Трансмашхолдинга" (ТМХ) в национальной и иностранной валютах на уровне "BB", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение отражает ожидаемые устойчивые операционные показатели на фоне умеренного влияния пандемии COVID-19. Оно также отражает продолжающуюся поддержку, которую дает лидирующее рыночное положение группы, хорошие долгосрочные отношения с ключевыми клиентами и умеренные показатели левериджа", — говорится в сообщении агентства.

Стабильный прогноз отражает ожидание аналитиками Fitch того, что стабильный спрос на подвижные составы со стороны РЖД, одного из ключевых клиентов ТМХ, и продолжающаяся модернизация инфраструктуры общественного транспорта в Московском регионе поддержат ее заказы.

Агентство прогнозирует, что в текущем году валовый леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) компании составит 3,0х против 1,9х на конец 2019 года. В 2021-2023 годах показатель, как ожидается, будет составлять 2,0-2,5х, говорится в сообщении.

ТМХ — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Французская Alstom владеет 20% ТМХ, структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы — около 80%.