ХАБАРОВСК, 7 июл /ПРАЙМ/. Около 3,6 миллиона пассажиров с начала этого года отправились со станций Дальневосточной железной дороги, это на 21,2% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба ДВЖД.

"Всего за шесть месяцев 2020 года со станций ДВЖД было отправлено 3,6 миллиона человек (минус 21,2% к аналогичному периоду прошлого года). Из них в пригородных поездах – 2,44 миллиона человек (минус 17,1%), в поездах дальнего следования 1,16 миллиона человек (минус 30%)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирооборот с начала 2020 года упал ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 32,2% и составил 763,4 миллиона пассажиро-километров. Этот показатель снизился в дальнем следовании на 33,9% и в пригородном сообщении на 21,7%.

Сообщается также, что по сравнению с июнем прошлого года, в первый месяц лета этого года перевозки пассажиров на ДВЖД сократились на 30,5% — до 616,9 тысячи человек. Наибольшее снижение количества пассажиров – на 41,4% — отмечено в поездах дальнего следования. В пригородных поездах пассажиров стало меньше не четверть.