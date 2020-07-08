ВЛАДИВОСТОК, 8 июл /ПРАЙМ/. Рыболовное судно "Атлант 2" затонуло у берегов острова Русский во Владивостоке, экипаж спасен, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра Владивосток Николай Пирожков.

"Седьмого июля днем в районе мыса Вятлина острова Русского затонуло рыболовное судно в результате водотечности корпуса. Все четыре члена экипажа спасены проходящим мимо катером", — сказал Пирожков.

Он добавил, что состояние членов экипажа удовлетворительное.