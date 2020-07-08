ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл /ПРАЙМ/. Самолет, летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщили РИА Новости в пресс-службе островного авиапредприятия.

"Воздушный борт авиакомпании "Аврора" запросил аварийную посадку. Самолет благополучно приземлился, все 28 пассажиров ожидают продолжения рейса в зале ожидания нашего аэропорта", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, "Аврора" готовит для полета на Камчатку другое воздушное судно. О причинах аварийной посадки аэропорт и авиакомпания пока не сообщили.