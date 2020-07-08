МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. РЖД в ближайшее время возобновят курсирование во внутрироссийском сообщении еще более 100 поездов дальнего следования, отменных ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией с COVID, сообщила компания.

РЖД, следует из сообщений компании, всего отменяли более 200 поездов дальнего следования в РФ. Холдинг с постепенным снятием в российских регионах ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом, стал возобновлять курсирование составов. РЖД 3 июля сообщали, что уже вернули в расписание 74 поезда дальнего следования, что составляет 30% от общего количества ранее отмененных поездов.

"В ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД")… На данном этапе восстановления графика движения планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов холдинга "РЖД" (включая круглогодичные и сезонные поезда), или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год", — говорится в сообщении в среду.

Компания поясняет, что холдинг продолжает восстанавливать в расписании поезда дальнего следования в связи со стабильным ростом спроса пассажиров на поездки. "Сегодня ежесуточно пассажиры приобретают порядка 220 тысяч проездных документов на поездки в летние месяцы и сентябре, что вдвое превышает объемы суточных продаж в мае. При этом свыше 60% продаж приходится на электронные билеты", — отмечается в сообщении.

РЖД публикуют информацию о возобновлении движения поездов во внутрироссийском сообщении в специальном разделе на официальном сайте компании.