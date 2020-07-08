СОЧИ, 8 июл /ПРАЙМ/. Шквалистый ветер оторвал швартовый у лайнера "Князь Владимир", который стало уносить в порту Сочи во время непогоды, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель компании "Черноморские круизы".

В среду вечером в Сочи прошел залповый ливень, сильный ветер повалил десятки деревьев. В это время в интернете появились видео из порта курорта, где лайнер "Князь Владимир" стало уносить от причала.

"Шквалистый ветер порвал швартовый лайнера "Князь Владимир", и его стало уносить от причала. Тут же включились двигатели, и он встал на место. В результате происшествия никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

По его словам, поскольку порт Сочи не является природной бухтой, здесь часто при сильном ветре рвутся швартовые у разных кораблей.