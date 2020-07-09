ПЕКИН, 9 июл /ПРАЙМ/. Авиакомпания Lufhansa возобновила регулярные рейсы по маршруту Нанкин – Франкфурт-на-Майне, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя авиакомпании в Китае.

Сообщается, что пассажирские рейсы будут осуществляться раз в неделю.

Самолет будет вылетать из Франкфурта-на-Майне в Нанкин по понедельникам и отправляться обратно по средам.

Ранее, 24 июня, Lufthansa возобновила рейсы по маршруту Шанхай — Франкфурт-на-Майне.