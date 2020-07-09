МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. "Сбербанк Лизинг" обсуждает поставку в лизинг "Аэрофлоту" самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщил председатель совета директоров лизинговой компании Кирилл Царёв.

"Мы ведем переговоры. Если будут предложены понятные условия с позиции финансовых параметров, гарантий, мы, безусловно, будем готовы", — сказал Царёв в интервью "Ведомостям", отвечая на вопрос, будет ли компания принимать участие в поставках "Аэрофлоту" 95 SSJ100.

Соглашение на 100 суперджетов "Аэрофлот" и АО "Гражданские самолеты Сухого" подписали в 2018 году.

Воздушные суда поставляются "Аэрофлоту" — крупнейшему российскому эксплуатанту SSJ100 — в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 — в салоне экономического класса. Авиакомпания в настоящее время эксплуатирует SSJ100 в той же спецификации — на 87 пассажиров. "Аэрофлот" начал коммерческую эксплуатацию SSJ100 в июне 2011 года.

"Сбербанк Лизинг" осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 1993 года. Единственный акционер — Сбербанк. "Сбербанк Лизинг" присутствует во всех регионах страны, работает с клиентами крупнейшего, крупного, среднего и малого бизнеса.