ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — ПРАЙМ. Россия может возобновить международное авиасообщение в августе – скорее всего, это будут страны СНГ, сообщил журналистам в четверг президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D "Шереметьево" будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты", — сказал он.

Игнатьев добавил, что первыми для россиян, скорее всего, будут открыты страны СНГ.

"Это даст нам возможность летать в те страны, где эпидемиологическая обстановка для граждан будет приемлема. Скорее всего, это будут страны СНГ", — отметил президент Российского союза туриндустрии.

Что касается внутреннего туризма, то Игнатьев заявил, что проживание в Крыму этим летом подорожало на 5-6%, но на 25% подешевели перелеты, таким образом, стоимость отдыха осталась на уровне прошлого года.

"Сейчас, по моим данным, проживание в Крыму подорожало на 5-6% за счет обеспечения требований безопасности, но снизились цены на перелеты. Поэтому в целом турпродукт не увеличился (в цене) для туристов относительно прошлого года. Так что туристы отдыхают по тем же ценам, по которым они могли позволить себе отдых в прошлом году, и даже, может быть, где-то чуть дешевле, потому что стоимость перелета сильно подешевела – примерно на 25%", — сказал президент Российского союза туриндустрии.

Он также рассказал о ситуации в Сочи. "То же самое в Сочи. Практически все объекты размещения уже работают. В августе прогнозируется полная загрузка отелей и гостиниц. По нашим данным, с июня на курорт в Сочи приехало около 100 тысяч российских туристов", — отметил Игнатьев.