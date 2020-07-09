МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Решение о возобновлении авиасообщения России с другими странами будет приниматься на основе оценки эпидситуации в них, следует из протокола заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Согласиться с предложенными Роспотребнадзором (А.Ю. Попова) подходами по оценке эпидемической ситуации в иностранных государствах для решения вопроса о возобновлении с ними авиасообщения", — говорится в документе.

Уточняется, что речь идет о темпах прироста заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней, коэффициенте распространенности инфекции, а также возможном дополнительном критерии — показателе заболеваемости коронавирусом за последние 14 ней на 100 тысяч населения.

Также решено согласиться с предложением Роспотребнадзора об установлении в отношении граждан РФ, которые пребывают вывозными рейсами санитарно-карантинных мер — 14-дневного карантина или тестирования на коронавирус на основании эпидситуации в странах, из которых приезжают россияне.

Критерии оценки эпидситуации в иностранных государствах для принятия решений о возобновлении авиасообщения с ними до 8 июля должен был разработать Роспотребнадзор по согласованию с Росавиацией и МИД РФ.

Также Минтранс совместно с Роспотребнадзором, МИД, Ростуризмом и ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" должны были до 8 июля представить в правительство доработанный и согласованный алгоритм принятия решений по возобновлению авиасообщения с иностранными государствами на основании выработанных критериев.

В эти же сроки Росавиация, МИД и Роспотребнадзор должны были представить в правительство согласованный список иностранных государств, с которыми возможно восстановить авиасообщение на 1-м этапе.