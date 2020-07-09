МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Новый спецрейс авиакомпании Air France из Москвы в Париж запланирован на 24 июля, говорится в сообщении посольства Франции в РФ.

"Специальный рейс AF1455 SVO-CDG: Air France планирует специальный рейс 24 июля из московского аэропорта Шереметьево (Терминал F) в аэропорт Парижа Шарль де Голль", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что вылет из Москвы намечен на 12:00, прибытие в Париж — в 15:00.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.