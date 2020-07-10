ЕЛАБУГА (Татарстан), 10 июл /ПРАЙМ/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в Елабуге посетит завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне и проведёт совещание по строительству автодороги "Европа — Западный Китай".

Глава кабмина ранее прибыл в Татарстан с двухдневной рабочей поездкой. Это его первая командировка в российский регион после почти четырехмесячного перерыва, вызванного эпидемией COVID-19. Мишустин, возглавивший кабмин в середине января, заявлял о намерении регулярно лично посещать регионы страны, чтобы видеть ситуацию на местах. Однако распространение коронавируса вмешалось и в график поездок премьера.

До введения режима самоизоляции он успел съездить в Великий Новгород и Курган в феврале, а месяцем позже посетил Переславль-Залесский и Кострому, причем обе поездки состоялись в один день – 13 марта. В начале июня глава кабмина объявил, что он сам и другие чиновники возобновят поездки по проблемным регионам страны сразу после снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Накануне в Казани Мишустин осмотрел строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова, посетил наукоград "Иннополис" и принял участие в панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.

В пятницу премьер посетит особую экономическую зону "Алабуга", где проведет совещание о строительстве автодороги "Европа — Западный Китай". Также в этот день он осмотрит завод по производству углеродного волокна "Алабуга – Волокно".

Особая экономическая зона "Алабуга" была создана решением правительства РФ от 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана. Она является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится более 50% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 57 компаний-резидентов. В их числе такие ведущие международные компании, как Ford Sollers, 3M, Rockwool, Armstrong, Hayat и другие. Объем частных инвестиций резидентов составляет 195,7 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей. В ОЭЗ создано около 6,9 тысячи рабочих мест.

ИЗ ЕВРОПЫ В ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

Международный транспортный маршрут "Европа — Западный Китай" (ЕЗК) — масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Казань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алма-Ата — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр — КНР и 2192 километра — по России.

Автодорога "Москва-Казань" протяженностью 794 километра — один из участков ЕЗК, она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами. В ноябре 2019 года занимавший тогда пост вице-премьера Максим Акимов говорил журналистам, что строительство головного участка трассы — до Владимира — начнется во втором полугодии 2020 года, а полностью новая дорога будет готова к 2027 году.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин середине июня объявил, что старт строительства международной автотрассы "Европа-Западный Китай" можно ожидать в конце 2020 года. При этом ранее в мае он сообщил, что скоростную трассу М-12 между Москвой и Казанью, входящую в состав коридора "Европа — Западный Китай", могут построить в два раза быстрее запланированного — за четыре года, к 2024 году. Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко отмечал, что завершить строительство этой трассы в 2024 году вместо 2027-го технически возможно, но таких прецедентов в России еще не было.

В конце июня Хуснуллин заявил, что стоимость новой трассы не вырастет из-за ускорения сроков строительства. Сейчас стоимость проекта оценивается в 730 миллиардов рублей, 120 из которых будет приходиться на обход Тольятти с мостом через Волгу. Предполагается, что проект будет разыгран поэтапно по государственным контрактам. Ранее Хуснуллин отмечал, что "Автодор" выступит единым заказчиком строительства участков дороги "Европа — Западный Китай", единого генподрядчика не будет. По его словам, строительство трассы "Европа-Западный Китай" станет главным проектом "Автодора" в 2021 году.

На днях правительственная комиссия по транспорту в целом одобрила предложения по трассировке новой скоростной платной дороги М12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" и организационную схему управления проекта. Как сообщили журналистам в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, 7 июля он провел заседание этой правкомиссии, на котором были рассмотрены вопросы реализации транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в том числе, федерального проекта "Европа – Западный Китай", в который входит трасса М12.