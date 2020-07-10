СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл /ПРАЙМ/. Перевози по "единому" билету стартовали в четыре крымских курортных города, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция" ("ЕТД").

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.

"АНО "ЕТД" 10 июля начала перевозки автобусами по "единому" билету в Крым с использованием железнодорожного и воздушного транспорта от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крымского полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак", — сообщили в компании.

Оператор перевозок отметил, что отдавая предпочтение "единому" билету, пассажиры приобретают ряд преимуществ: максимально удобная стыковка между рейсами — сокращение времени, расстояния и количества пересадок; возможность бесплатно провезти с собой ребенка до 5 лет по автобусной части билета; возможность удаленного оформления проездного документа, единоразовая оплата всего маршрута; гарантированность перевозки по всему пути следования и обеспечение круглосуточного сопровождения пассажиров по отработанному дирекцией стандарту.

"На территорию Крымского полуострова куплено уже более 2,5 тысячи билетов", — отметили в компании.