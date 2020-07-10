МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. РЖД с 17 июля запускает скоростные электропоезда "Ласточка" между Москвой и Костромой, сообщила компания.

"Для популяризации внутрироссийского туризма, повышения транспортной доступности и развития межрегионального железнодорожного сообщения холдинг "РЖД" назначает скоростные электропоезда "Ласточка" сообщением Москва – Кострома", — говорится в сообщении компании.

"Ласточки" № 716/715 в комплектации "Премиум" будут курсировать пятивагонными составами ежедневно. В первую поездку из Москвы поезд отправится 17 июля, из Костромы – 18 июля.

Отправляясь с Ярославского вокзала Москвы в 15:10, "Ласточка" № 716 будет прибывать в Кострому в 19:17. Из Костромы "Ласточка" № 715 будет отправляться в 07:12 и прибывать в Москву в 11:19. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ярославль и Нерехта.

В поезде пассажирам будет предложено три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, с помощью которых можно осуществить посадку и высадку и с низких платформ. В одном из вагонов имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Стоимость билета начинается от 799 рублей. Цена зависит от класса обслуживания, времени до отправления поезда и спроса на билеты.