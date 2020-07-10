ЕЛАБУГА, 10 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Евгению Дитриху оперативно проработать вопросы, связанные с продлением участка трассы М-12 "Москва — Казань" до Екатеринбурга в 2030 году.

"Евгений Иванович Дитрих, вам, соответственно, хочу поручить оперативно проработать все вопросы, связанные с продлением трассы до Екатеринбурга в 2030 году, как мы договорились", — заявил Мишустин в пятницу на совещании по вопросу строительства автодороги "Европа — Западный Китай".

Он также поручил министру предоставить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном. Это позволит в перспективе замкнуть транспортный маршрут "Европа — Западный Китай" и обеспечить бесперебойный транзит по нему, указал премьер.

Международный транспортный маршрут "Европа — Западный Китай" (ЕЗК) — масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Казань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алма-Ата — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр — КНР и 2192 километра — по России.

Автодорога "Москва — Казань" протяженностью 794 километра — один из участков ЕЗК, она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами.

Конкурсные процедуры для каждого этапа строительства и проектирования трассы Москва-Казань должны быть проведены до 10 сентября, заявил Мишустин.

"До 10 сентября должны быть проведены конкурсные процедуры по определению подрядчиков для каждого этапа проектирования и строительства этой дороги, обращаю особое внимание, что речь идет о контрактах под ключ", — сказал он.

На строительство трассы Москва-Казань будет направлено 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Мишустин.

"Направим на строительство трассы Москва-Казань 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, соответствующее поручение будет дано министерству финансов и министерству транспорта и Минэкономразвития", — сказал он.