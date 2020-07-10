Авиакомпания Finnair отменила полёты в Россию в августе
ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл /ПРАЙМ/. Авиакомпания Finnair отменила августовские рейсы в Санкт-Петербург, который оставался единственным направлением перевозчика в России в этом месяце, следует из данных системы бронирования компании.
Ранее сообщалось, что 4 июля финская авиакомпания отменила рейсы в Москву на август.
На текущий момент в системе бронирования с 1 августа доступны два ежедневных рейса между столицами Финляндии и России, которые выполняет "Аэрофлот".
В расписании Finnair собственные рейсы в Москву и Санкт-Петербург доступны с 1 сентября.
С 1 июля Finnair выполняет рейсы примерно по 40 направлениям в Европе и Азии, среди которых Гонконг, Сеул и Токио.
Правительство Финляндии в пятницу продлило запрет на туризм на внешних границах, то есть на границе с Россией, до 11 августа в связи с пандемией коронавируса.
https://1prime.ru/transport/20200710/831757593.html