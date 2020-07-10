ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл /ПРАЙМ/. Авиакомпания Finnair отменила августовские рейсы в Санкт-Петербург, который оставался единственным направлением перевозчика в России в этом месяце, следует из данных системы бронирования компании.

Ранее сообщалось, что 4 июля финская авиакомпания отменила рейсы в Москву на август.

На текущий момент в системе бронирования с 1 августа доступны два ежедневных рейса между столицами Финляндии и России, которые выполняет "Аэрофлот".

В расписании Finnair собственные рейсы в Москву и Санкт-Петербург доступны с 1 сентября.

С 1 июля Finnair выполняет рейсы примерно по 40 направлениям в Европе и Азии, среди которых Гонконг, Сеул и Токио.

Правительство Финляндии в пятницу продлило запрет на туризм на внешних границах, то есть на границе с Россией, до 11 августа в связи с пандемией коронавируса.