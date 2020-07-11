ВЛАДИВОСТОК, 11 июл /ПРАЙМ/. Руководство аэропорта Владивостока уведомило Росавиацию о готовности к приему и отправке международных рейсов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы авиаузла Ирина Присяжнюк.

"Аэропорт готов к возобновлению международных рейсов. (Уведомление) направляли в Росавиацию", — сказала собеседница агентства.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полеты.

Как сообщила Росавиация, рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полетов.