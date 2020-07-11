ЕРЕВАН, 11 июл /ПРАЙМ/. Посольство России в Армении сообщило в субботу о планируемых 17 и 19 июля вывозных рейсах из Еревана в Сочи и Екатеринбург в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию… на 17 июля назначен рейс Ереван – Сочи. Номер рейса и время вылета уточняются", — говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.

Отмечается, этот перелет возможен для жителей Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Волгоградской областей, Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Крыма, Севастополя.

В дипмиссии заявили также, что на 19 июля назначен рейс Ереван – Екатеринбург. Номер и время вылета рейса уточняются. Им смогут воспользоваться жители Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Зарегистрироваться на рейсы необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах, отмечается в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.