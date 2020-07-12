МИНСК, 12 июл /ПРАЙМ/. Низкобюджетную авиакомпанию планируют создать в Белоруссии, сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

"Мы задумались о создании, скажем, второй белорусской компании (после "Белавиа" — ред.), более бюджетной, для развития конкуренции и перевозок пассажиров. В первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт "Гродно" и "Авиакомпанию Гродно". Поэтому в ближайшее время мы будем принимать решение по развитию данного вида перевозок", — заявил Авраменко в интервью телеканалу СТВ, которое показано в воскресенье.

Министр уточнил, что речь идет о создании "своего лоукоста".

При этом Авраменко обратил внимание, что Белоруссия открыта для сотрудничества с иностранными лоукостерами. "У нас уже было подписано одно соглашение (с компанией Wizz Air – ред.) и решение было принято, но сегодня просто вмешалась (пандемия COVID-19 — ред.)… Я надеюсь, мы переговоры восстановим", — сказал глава ведомства.

Он отметил, что Белоруссия активно приглашает иностранные лоукостеры для загрузки областных аэропортов.