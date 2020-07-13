КАИР, 13 июл /ПРАЙМ/. Египетские власти прекращают регистрировать новые автомобили, работающие только на бензине, лицензии будут выдаваться автомобилям, оборудованным для работы на газомоторном топливе, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Мы будем регистрировать новые автомобили только с газом (газовым оборудованием – ред.)", — цитирует президента портал al-Masry al-Youm.

По словам ас-Сиси, выступавшего на открытии жилого комплекса в Каире, на переоборудование миллиона автомобилей понадобится порядка 8 миллиардов фунтов (более 500 миллионов долларов). Президент подчеркнул, что речь идет также о владельцах старых автомобилей, у которых высоки расходы на ремонт и топливо. "Лучше, чтобы такой автомобиль был оборудован газом, чтобы сэкономить половину денег, которые тратятся на топливо", — отметил ас-Сиси.

Министр промышленности Невин Гамиа отметила, что Египет стремится производить электроавтомобили для уменьшения потребления бензина, также проводятся информационные акции с целью мотивировать граждан переходить на автомобили на газе. Министр уточнила, что МВД страны будет регистрировать автомобили на бензине, оборудованные газобаллонным оборудованием (ГБО).

По ее словам, цель инициативы – улучшение качества жизни египтян, стимулирование производства автомобилей в стране и приобретения газа, которого в Египте теперь достаточно по "приятной цене". Также власти озабочены выхлопами от бензиновых двигателей.

Позже Гамиа уточнила в комментарии телеканалу Sada el-Balad, что слова президента касаются всех автомобилей в стране – и личных, и такси, и общественного транспорта. Она отметила, что автовладельцы будут тратить на газ в два раза меньше средств, чем на бензин.

По ее словам, ГБО установят на все автомобили, которым менее 20 лет. Автомобили на дизельном топливе переоборудовать невозможно, отметила министр. Гамиа отметила, что владельцам автомобилей, произведенных более 20 лет назад, предложат беспроцентный кредит на новый автомобиль.

Также разрабатываются программы финансирования, которые позволят гражданам приобрести новые автомобили на газе. По словам Гамиа, на процесс установки ГБО понадобится от 8 до 12 тысяч египетских фунтов (от 500 до 750 долларов).

Министр сообщила, что сейчас в Египте 190 заправок с газом, планируется открыть еще 366.

Египет в последнее время наращивает добычу "голубого топлива". В прошлом году страна объявила о выходе на полное соцобеспечение газом. Кроме того, Каир неоднократно говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом. В середине января 2020 года страны Восточного Средиземноморья парафировали первый официальный договор о создании газового форума.