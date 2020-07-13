МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.

"Прямо сейчас самолёт "Победы", летящий из Мурманска в Москву, совершает вынужденную посадку в Петрозаводске из-за дебошира на борту и угрозы безопасности полёта по его вине. Женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет", — сказал источник РИА Новости в "Победе".

Источник добавил, что сработал датчик дыма, командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания. Нарушителя ожидают сотрудники полиции в Петрозаводске.

Официальный представитель авиакомпании подтвердила вынужденную посадку из-за угрозы безопасности по причине курения и заверила, что компания сожалеет о вынужденном ожидании и неудобствах своих клиентов из-за задержки прибытия в Москву, но "безопасность важнее любых неудобств". Представитель компании также сообщила, что все вынужденные расходы "Победа" взыщет с дебошира.