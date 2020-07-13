МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Машина заправки в московском аэропорту "Шереметьево" задела фюзеляж самолёта рейсом Москва — Сочи, лайнер пришлось заменить резервным, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".

"Во время подготовки к вылету рейса Москва — Сочи в аэропорту "Шереметьево" водитель машины заправки, принадлежащей обслуживающей авиакомпанию организации "Шереметьево-хендлинг", допустил касание корпуса автомобиля с фюзеляжем воздушного судна", — сказал представитель компании.

Он отметил, что технический персонал проверил целостность конструкции на повреждения.

"По итогам проверки руководством авиакомпании было принято оперативное решение о предоставлении резервного самолета для выполнения рейса. В 18.00 мск резервный самолет вылетел в аэропорт назначения", — заявил собеседник агентства.

Комментарием обслуживающей организации РИА Новости не располагает.