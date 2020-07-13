МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по транспорту и строительству рассмотрит во вторник законопроект о такси, подготовленный ко второму чтению, получив пятый по счету отзыв государственно-правового управления президента России уже без концептуальных возражений.

Текст отзыва ГПУ есть в распоряжении РИА Новости. Комитет, согласно базе данных ГД, намерен рассмотреть законопроект на заседании во вторник.

В июне 2018 года депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба (все ЕР) внесли в Госдуму проект закона о регулировании деятельности агрегаторов такси. Авторы считают, что появление современных технологий обострило проблемы теневого сектора и сформировало новые схемы ухода от ответственности за вред, причиненный пассажиру. В частности, депутаты предложили штрафовать юрлиц-владельцев такси до 200 тысяч рублей за передачу заказа такси лицам, не имеющим разрешения на такие перевозки, при повторном нарушении закона штраф составит до 500 тысяч рублей.

Ко второму чтению текст законопроекта был существенно переработан, однако четырежды получал отрицательный отзыв от ГПУ президента, поэтому до сих пор так и не был рассмотрен. В конце мая прошлого года глава комитета Евгений Москвичев заявлял РИА Новости, что закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок, должен вступить в силу в 2019 году. Москвичев также говорил, что, согласно поправкам ко второму чтению, иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять свои услуги на территории РФ.

Кроме того, согласно поправкам, все автомобили такси в России будут оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя и не позволит ему работать сверх нормы.

"По законопроекту в новой редакции представлены отдельные замечания и предложения Экспертного управления Президента Российской Федерации и Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, которые нуждаются в рассмотрении с участием авторов этих замечаний", — говорится в отзыве ГПУ (есть у РИА Новости).

Таким образом, пояснил Лысаков, ГПУ, хоть и высказывает замечания, но концептуально не возражает. При этом, подчеркнул Лысаков, последняя редакция законопроекта кардинальными правками не отличается.

Сам Лысаков, который является одним из авторов законопроекта в первоначальной редакции, не согласен с итоговой версией. Он пояснил, что законопроект в случае принятия также потребует сопутствующих поправок в КоАП. По оценке Лысакова, практически невозможно прописать диспозиции статей в Административном кодексе.

"Это уже советский взгляд на такси, то есть это уже давно прошедшая эпоха. Это контроль, это бюрократические препоны и рогатки на пути бизнеса. Там никакой цифровизации, никаких самозанятых", — заключил Лысаков.

Помимо данного проекта, с законодательным предложением урегулировать сферу работы такси выступали и члены Совета федерации во главе с вице-спикером, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком: проект, повышающий безопасность пассажиров такси, был внесен в Госдуму в декабре 2019 года. Как отмечал Турчак, главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира, в случае аварии или другого нарушения.

Законопроектом предполагалось предоставить самозанятым гражданам право осуществлять таксомоторные перевозки. Кроме того, в инициативе предлагалось закрепить финансовую ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси, и ввести требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца.

В феврале 2020 года комитет Госдумы по транспорту и строительству принял решение вернуть законопроект авторам. Как отмечал руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, проект был возвращен авторам "по формальным признакам", но никак не из-за содержания и сути документа, который, по его словам, был тщательно выверенным. Тогда Неверов заявил, что обратится к первому вице-спикеру ГД Александру Жукову с просьбой совместно с комитетом по транспорту и строительству ускорить работу над проектом о регулировании деятельности такси.