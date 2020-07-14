ВЛАДИВОСТОК, 14 июл /ПРАЙМ/. Власти Чукотки выделили 1 миллион рублей на возмещение штрафов за возврат неиспользованных с 1 марта авиабилетов по внутрирегиональным маршрутам, сообщает окружной департамент социальной политики.

"Правительство Чукотского АО выделило дополнительные средства — 1 миллион рублей — для возмещения штрафов за возврат билетов, а также сборов, уплаченных за оформление проездных документов по маршруту (части маршрута) следования к месту назначения по территории Чукотского автономного округа, если дата отправления приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 сентября 2020 года", — говорится в сообщении.

Ранее компенсацию расходов могли получить только пассажиры с билетами в другие регионы Российской Федерации и обратно.

Также ранее власти Чукотки добавили в программу компенсации расходов за возврат авиабилетов и невозвратные билеты.